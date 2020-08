Judith Ortega Godoy es buscada por la Policía Nacional por estar implicada en la mortal fiesta de Los Olivos, donde fallecieron 13 personas. Sobre ella pesa una orden de captura pues figura como arrendataria del local donde funcionaba la discoteca ’Thomas Restobar’.

‘Reporte Semanal’ logró comunicarse con ella, quien aseguró que no se entregará ante las autoridades.

“No estoy en la clandestinidad, estoy en mi casa con mis hijos, estoy con mi bebe. Por un tema que se ha vuelto mediático, me dicen que me entregue, pero cómo dejo a mi bebe. Al estar allí, nada me asegura que salga en tres días”; comentó en una entrevista virtual.

Ella es pareja (o expareja) John Luque Ayala, quien está detenido.

Según el dominical, ella está contagiada de Covid-19 y es madre lactante de un bebé recién nacido.

“Me voy a ir presa... cómo voy a dejar a mis hijos y encima con este tema de la pandemia”

Caso discoteca Los Olivos - OJO

