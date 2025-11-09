Dos de los tres delincuentes de la banda “Los Incorregibles”, quienes con extrema violencia y armas de fuego asaltaron una barbería en Villa María del Triunfo, en presencia de un niño que quedó aterrado por lo que acontecía, ya están tras las rejas.

Detectives de la División de Investigación de Robos de la Dirincri intervinieron a Paolo Gabriel Morales Aguirre (19) “Diablo” y Luis Oreste Fernández Bravo (21) “Chavo”, entre las calles Cahuide y Los Jazmines, en Villa El Salvador.

Armas

Después, en la casa donde estos hampones se reunían antes de salir a robar, ubicada en la cuadra tres de la avenida Separadora Industrial, Villa El Salvador, encontraron un revólver y municiones, así como las poleras, los jeans y las zapatillas que usaron el 29 de agosto pasado en el atraco a la barbería Cautivo.

En el referido local, los sujetos golpearon a trabajadores y clientes para quitarles sus celulares y objetos de valor. Y lo hicieron en presencia de un niño que ha quedado traumado.

Pruebas

Cómo otra prueba contundente de que se trata de los asaltantes es el hallazgo de una capa que le colocan a los clientes con el logo y nombre de la barbería asaltada.

De acuerdo a los videos que captaron el atraco, “Diablo” es quien lleva capucha clara y “Chavo” la casaca deportiva negra con gris.

El último de los intervenidos también es quien golpea en la cara a una de las víctimas.

Otra banda

Cuatro integrantes de la banda criminal “Los Feroces de Lima”, entre ellos dos hermanos que días antes robaron un mototaxi y extorsionaban al dueño pidiéndole cuatro mil soles para devolverle su herramienta de trabajo, fueron detenidos en Comas por detectives de Inteligencia y de la División Contra Extorsiones de la Dirincri.

El cabecilla Edison (31) y Jesús (19) “Jechu” Espinoza Cortez, Gonzalo Zea Torres (40) “Gonza” y Alejandro Tineo Lara (47) “Ale” cayeron en el cruce de la avenida 22 de agosto y la calle Japón.

Estaban en dos mototaxis, uno de ellos un Bajaj rojo robado el 4 de noviembre del frontis de la casa de su propietario, en Villa Los Reyes, Ventanilla.

Tras ello, el mototaxista recibió mensajes por WhatsApp donde le pidieron pagar dinero por su vehículo.