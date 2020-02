Jossmery Toledo envió un mensaje a través de sus redes sociales para comunicar que su pase al retiro de la Policía Nacional se había aceptado.

La hasta entonces policía que se hizo conocida por hacer un reto viral en Tik Tok, contó lo siguiente: “Quiero comentarles que ya aceptaron mi solicitud de pase al retiro, demoró porque el procedimiento es así, porque tienen que evaluar si pueden darme de baja o no y ya aceptaron mi solicitud”.

Con aparente tristeza, Jossmery Toledo reveló que este martes fue su último día como policía. “Hoy es mi último día que hice servicio con mi hermoso chaleco que es de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos a la que yo pertenezco o pertenecía y estoy un poco triste porque le agarré costumbre y cariño a la institución. La institución es hermosa”.

Sin embargo, Jossmery Toledo no ha revelado hasta el momento los motivos que la llevaron a pedir su pase al retiro.

“Ya se enterarán el motivo por el cuña yo pedí mi retiro, espero no me critiquen. Bueno siempre habrán criticas constructivas. Estoy un poco apenada, ya lloré, me reí y no pensé que de la noche a la mañana iba a salir esto”.

