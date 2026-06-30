Piter Carbajal Villacrez (28), “El Tunche de Orellana”, reveló ayer a la Policía cómo, a sangre fría, en “no más de cinco minutos” mató a su pareja y descuartizó sus miembros, en el departamento de Surquillo donde ambos vivían.

Durante la reconstrucción por la desaparición de la mujer, la trabajadora de Gamarra Marializ Elizabeth Duende Malafaya (19), dio detalles del feminicidio y del descuartizamiento de los restos para desaparecerlos.

Detalles de horror

“Agarré el cuchillo y acá le corté (señaló el estómago), salió sangre hasta llegar al hueso de acá (la columna), agarré la sierra y le corté”, manifestó a la Policía.

Sin remordimiento agregó que, en todo ello, matarla y descuartizarla, “no demoré más de cinco minutos”.

De acuerdo a las investigaciones, el 14 de enero último, Marializ Duende acudió dende su pareja, en el departamento de Surquillo, para terminar su relación.

Enfurecido

Al conocer que “lo terminaban”, Piter Carbajal se puso furioso, la empujó y ella se golpeó la cabeza, según la Policía.

Para los agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, el hombre la golpeó por celos, a creer que lo dejaban por otro.

Cometido su crimen, Piter Carbajal llevó el cadáver a la ducha, donde lo cercenó en dos, envolvió en papel film y colocó en dos grandes bolsas plásticas de mercado.

En una ferretería, Piter Carbajal Villacrez compró una hoja metálica por siete soles; el arco de la sierra ya lo tenía en su casa.

Restos mortales

Después, “El Tunche de Orellana” pagó 300 soles a un taxista y con el cadáver en la maletera se dirigió a un contenedor de basura subterráneo de San Borja, donde dice que arrojó los restos.

El 15 de enero, el feminicida confeso se mudó con su familia fuera de Lima, a Ucayali, donde fue capturado y luego traído a Lima por la Policía.

Y aún el cuerpo no es hallado, mientras se teme que se perdió al haber sido dispuesto por el servicio de recojo de basura en un relleno sanitario de la capital.