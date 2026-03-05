Una vivienda del distrito de El Porvenir, departamento de La Libertad, donde funciona una bodega, sufrió daños materiales al estallar una carga explosiva lanzada por extorsionadores que exigen cupos al propietario.

A las 3 de la madrugada del último martes, los hampones arrojaron una carga explosiva en la ventana del inmueble de la cuadra 4 de la calle María Julia.

La violenta explosión llenó el predio de humo, rompió vidrios y vitrinas, y dañó una congeladora con mercadería para vender.

Carta

Los delincuentes dejaron una misiva extorsiva con un número telefónico para que la víctima negocie. “Llámame (...) tienes 24 horas”, se lee.

Serenos de la Municipalidad Distrital de El Porvenir aconsejaron denunciar el caso en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este, pero el dueño dijo que manejaría el tema por su cuenta.

El año pasado, los sujetos dejaron una carta y una bala para exigirle 10 mil soles, reveló la víctima de los extorsionadores.

Familiares indicaron que se denunció el caso a la Policía el año pasado y, como poco hizo, prefieren tratar el tema sin intervención de las autoridades.