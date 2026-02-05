En menos de veinte días, delincuentes hicieron volar una nueva carga explosiva en los exteriores de un colegio donde se realizan obras de remodelación, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

La noche del último martes, en los exteriores del colegio Santa María, ubicado en la calle Garcilaso de la Vega, detonaron una potente carga de dinamita que desató el terror entre los vecinos.

¿Extorsionadores?

Se maneja la hipótesis de un ataque extorsivo.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo y peritos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) iniciaron las pesquisas del caso.

Según información preliminar, el atentado estaría dirigido contra la empresa encargada de los trabajos de remodelación que se vienen ejecutando en el plantel educativo, cuyo presupuesto es de S/58 millones.

Antecedente

El pasado 17 de enero ya se había producido un hecho similar en los exteriores del centro educativo.

Los directivos del colegio y los representantes de la empresa que ejecuta la obra de mejoramiento solicitaron mayor resguardo en la zona, pero los criminales actuaron de nuevo con impunidad.

Autoridades educativas y población exigen mayor seguridad ante estos hechos que ponen en riesgo la tranquilidad del sector.