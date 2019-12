Tras el asesinato de Jessica Tejeda (34) en El Agustino, su madre, Agustina Huayanay, contó que su hija le llamó al promediar las 4 a.m. para pedirle ayuda durante el ataque de su pareja Juan Huaripata (28).

Su progenitora contó que no logró atender su teléfono debido a que lo dejó cargando en la sala y a esa hora estaba camino a su trabajo en un mercado.

“No escuché el mensaje ni la llamada. El audio quedó en el buzón de voz”, precisó en declaraciones a 90 Matinal. “Recién hoy mi nuera me ha hecho escucharlo”, puntualizó.

De acuerdo a Agustina Huayanay, en el audio se pueden oír los gritos de su hija, sus nietos y de Juan César Augusto Huaripata Rosales, presunto autor del asesinato de Jessica. “En el audio se escucha al pequeño de nueve años decir: ‘mamá ya lo mató al Cris, ya lo mató’”, dijo

“En la relación de mi hija no me he metido. Yo iba a visitarla, pero nunca me dijo si tenían problemas”, señaló la mujer. “Quizás porque estoy enferma mi hija no me ha querido dar problemas”, agregó. De acuerdo al citado medio, Agustina Huayanay sufre de Leucemia y su estado de salud es delicado.

Por otro lado, la madre de Jessica pidió que la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, la ayude con los gastos de sepelio pues no cuenta con los recursos suficientes. “Ella dijo que me iba a ayudar con la caja y el sepelio porque no cuento con los recursos para darle cristiana sepultura (a mi hija y mis nietos)".

El caso

Como se recuerda, Juan Huaripata ingresó la madrugada del domingo a un departamento de la calle La Mar, en el distrito de El Agustino. Lugar donde asesinó a puñaladas a su pareja, Jessica Tejeda y a dos de sus cuatro hijos. Los otros dos menores, de 9 y 2 años, resultaron con diversos cortes en el cuerpo a consecuencia del ataque. Incluso el victimario, quien está detenido, intentó provocar un incendio para borrar las evidencias.

Feminicidio en El AGUSTINO