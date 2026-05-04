Un fisicoculturista y deportista de lucha libre quedó detenido por el asesinato de una joven cuyo cadáver abandonó al huir del hostal de La Victoria, donde pasaban la noche tras establecer una relación sentimental luego de seis años de haber dejado de verse.

No se vieron durante seis años, pero empezaron a salir en los últimos días tras comunicarse vía Messenger y WhatsApp. Crimen ocurrió en un hostal de la cuadra 12 de la avenida Canadá, hacia donde ambos ingresaron a la medianoche.

José Luis Ayllor Ilizarbe (26) y Ruth Edelyz Gutiérrez Márquez (22) se habían encontrado y, según la Policía, ella fue asesinada por él tras una fuerte discusión en el hostal adonde habían ido.

Hechos

“Se han encontrado en el paradero de la estación Arriola (del Metro de Lima). Se han dirigido a un hotel de la cuadra 12 de la avenida Canadá. Previamente compraron agua. Él estaba provisto de alucinógenos, marihuana”, informó el jefe de la Región Policial Lima - Centro, general PNP Jorge Castillo.

Ingresaron a las 12:08 horas de ayer domingo y se hospedaron en una habitación del quinto piso, donde se rompió la tranquilidad a las 3:10 de la madrugada.

Drogas

“Como consecuencia de los alucinógenos han forcejeado, peleado. Él practica fisicoculturismo y aparte lucha libre. La ha reducido y la ha estrangulado. Posteriormente se dio a la fuga dejando su DNI. La recepcionista dio cuenta al 105”, detalló el alto mando policial.

El documento de identidad ayudó a identificarlo y policías de la comisaría de Apolo lo capturaron en su casa de San Luis.

Se limpia

Ante la Policía, José Ayllor aceptó que consumió droga.

“Se va a investigar si estaba mezclada. Al parecer, ha hecho que vea cosas, sus gestos, que se transformaba, según dijo”, señaló el general PNP.

La víctima fue hallada en el suelo, al lado de la cama.

“Se golpeó casualmente. Ella ha estado encima mío, la quise quitar y se golpeó la cabeza contra la baranda. No la agredí”, declaró el intervenido en la comisaría.