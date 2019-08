mevasquez@grupoepensa.pe

El ataque ocurrió el domingo 11 de agosto último y ella teme por su vida.

Patricia Diana Cochachi Tanta (27) atendía a sus clientes en el Mercado Central 2 de Villa María del Triunfo, cuando el sujeto apareció con dos botellas de cerveza.

Según narró, el comerciante de verduras Yenson Jorge Barzola Tello (38) llegó ebrio y le pidió salir a conversar. Aunque ella se negó a tratar con Barzola, aceptó por miedo y para que luego el hombre se retire.

“Me pidió regresar, le dije que no y en eso suena mi celular. Me reclamó que quién me llama, y me lo quita y se va corriendo”, contó. Ella salió detrás del sujeto.

El hombre aventó el aparato y, cuando ella se agachó para recogerlo, le propinó varios puñetes en la cara y después sacó un arma blanca con la que le cortó y desfiguró el rostro, denunció.

“No vi con qué me atacó, pero los médicos dicen que parece una gillette (hoja de afeitar)”, contó la mujer.

Cochachi señaló que antes el hombre la amenazó de muerte, y fue a su casa a golpearla y hacer destrozos. Incluso, el hombre tiene denuncias de una expareja. Ella pide apoyo a las autoridades, porque Yenson Barzola continúa libre.