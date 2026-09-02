Aunque se operó y cambió el rostro para evadir a la justicia, el cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, Jhonsson Smit Cruz Torres (30) “Jhonsson Pulpo”, cayó ayer en Bolivia tras un seguimiento de inteligencia internacional y luego se le expulsó al Perú, donde purgará cadena perpetua.

Intervenido niega cargos, trascendió. Son 500 mil soles los que ofrecía el gobierno del Perú de recompensa por información para su ubicación y captura.

Jhonsson Smit Cruz Torres “Jhonsson Pulpo” es cabecilla desde los 17 años y presenta notorios cambios faciales. La captura de su pareja sentimental, Keysi Salvatierra Vigo, en enero, fue la clave porque en su departamento se halló la foto actual de “Jhonsson Pulpo”, ya operado en el rostro.

Se evalúa su traslado a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad, como Challapalca o Ancón I.

Captura

Unidades de la Policía de Bolivia lo atraparon en un edificio de departamentos de la avenida Isaac Tamayo, en La Paz. Al ver a los policías, “Jhonsson Pulpo” intentó huir, pero fue interceptado y reducido.

En el mismo acto cayó su acompañante, Gabriel Alexander Mendosilla Gómez.

Al ser arrestado, Jhonsson Cruz no portaba armas de fuego y le incautaron 10,000 dólares americanos, 700 bolivianos y 10,000 pesos chilenos en efectivo.

Documentos

También tenía cédulas de identidad bolivianas con el nombre falso de Saavedra Quispe, pasaportes peruanos a nombre de otras dos personas y un DNI adicional con falsas identidades que usó para evadir a la justicia.

Se le halló teléfonos celulares que usaba para coordinar desde el exterior, con sus lugartenientes, operaciones delictivas, incluidas extorsiones.

Por su permanencia ilegal en Bolivia, la Dirección General de Migración ordenó su expulsión inmediata y, resguardado, lo trasladó por tierra y entregó a la Policía del Perú en el Puesto Binacional de Frontera en Desaguadero, Puno.

Cambiazo

Al ser detenido se comprobó que se había sometido a múltiples cirugías estéticas que le han cambiado el rostro. “Jhonsson Pulpo” presenta intervenciones plásticas en orejas, pómulos (estiramiento), cejas (más pobladas) y nariz (rinoplastia), además de un cambio en el estilo de cabello, de ondulado a lacio. El contorno de sus ojos muestra una blefaroplastia o cirugía de párpados.

Sumado todo a una reducción de papada, logró que su contorno facial sea mucho más delgado y alargado, tanto que le ha facilitado burlar a los controles migratorios.

Condena

Un juzgado de Trujillo lo sentenció a cadena perpetua por el delito de robo agravado con subsecuente muerte, en un asalto en marzo de 2020 en que se asesinó a un comerciante de dicha ciudad. Esa condena lleva a su automático internamiento en un penal.

Además, tiene múltiples carpetas fiscales abiertas y procesos pendientes con investigaciones como presunto autor intelectual de delitos de homicidio calificado, sicariato, extorsión, organización criminal y secuestro agravado cometidos en el departamento de La Libertad.