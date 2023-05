Una joven vivió una de las peores pesadillas al descubrir que habría sido ultrajada sexualmente por un taxista , identificado como John Antonio Esquivel Ramirez, según la denuncia que realizó ante las autoridades.

La joven se dirigía a la casa de su enamorado cuando abordó el taxi. La víctima comentó que, durante el trayecto, el conductor del vehículo le dio una botella de agua, la cual contenía un estupefaciente:

“Yo tomé un taxi y le pedí que me lleve a la casa de mi enamorado. En el camino, se me apago el celular y le pedí que me prestara su teléfono. En plena discusión, me ofreció un agua y yo tomé porque estaba mal, y amanecí en un hotel, no recuerdo más, estaba dopada. Lo que hice fue pedir ayuda a la recepción y me dijeron que había llegado un hombre en un carro y que ya se había retirado ”, declaró este martes 2 de mayo de 2023 a América Noticias.

Sujeto que habría dopado a joven quedó libre

La joven indicó que acudió a la comisaría para hacer la denuncia contra este sujeto. Sin embargo, cuando la confrontaron, el taxista le ofreció hacer un trato extrajudicial “porque aparentemente solo me había hecho una carrera para ayudarme”.

“Dijo que me había llevado a ese hostal para ayudarme. Pero yo le pregunté, me dijo que tenía ese estupefaciente y que me drogó”, comentó la usuaria.

“Estoy recibiendo mensajes de él, que le salve la vida, que acepte el dinero. Fue algo que el oficial ofreció en ese momento, el cual yo no acepte. Yo solo quiero que John pague por lo que me ha hecho, en ningún momento me han brindado apoyo en la comisaría”, agregó.

Joven acusa a taxista de doparla.

TE PUEDE INTERESAR