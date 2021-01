Nicole Medina (22), la joven que fue intervenida cuando celebraba su cumpleaños con amigos y familiares en un inmueble pese al estado de emergencia por COVID-19, dijo que denunciará al policía que la “obligó” a tomarse una fotografía con su torta.

Como se recuerda, ella realizaba una fiesta en pleno toque de queda. Sin embargo, policías de la comisaría de Huarmey (Ancash) llegaron y encontraron bebidas alcohólicas en el lugar. Los agentes llevaron a la mujer y a los asistentes hasta la dependencia policial y, en las instalaciones, la cumpleañera apareció en una foto junto con su colorida torta.

“Uno de los policías dijo, ‘lleven la torta para tomarle la foto con la torta’ (...) todavía me decía ‘pero sonríe, bájate con la mascarilla’, le dije que el protocolo no es que me baje la mascarilla. (Me dijo) ‘yo quiero que te la bajes’”; comentó indignada la jovencita.

Ella permaneció dos días encerrada en la comisaría de Huarmey. Ella y su madre aseguraron que denunciarán a los agentes que participaron en el operativo.

“No es justo que ella esté en todas las redes sociales. Y al señor Alférez voy a denunciarlo”, comentó la madre de la joven.

La Defensoría del Pueblo rechazó esta acción de la PNP al difundir la foto de una joven identificada con las iniciales N.M.S. (22), a quien detuvieron y posteriormente le tomaron una foto junto a su torta de cumpleaños. La instantánea se hizo viral por las redes sociales y el organismo defensor pidió que se inicie una investigación contra los responsables.

TE PUEDE INTERESAR