Jaime ‘Choca’ Mandros estuvo en el ojo de la tormenta pública tras la difusión de unas imágenes donde se le ve en lo que sería una fiesta en una playa del sur en medio de la pandemia por el Coronavirus.

Frente a ello, el conductor de “Estás en todas” decidió utilizar unos minutos de su programa para brindar su versión de los hechos y pedirle disculpas al público televidente.

“Yo irresponsable con mis compañeros no voy a serlo, por eso es que si yo tengo la posibilidad de reaccionar lo haré. Señores no bajen la guardia, yo ya aprendí... No se va a volver a repetir, disculpen señores yo acá voy a entretenerlos... De las cosas se aprenden y hay que continuar, porque la vida es una”, indicó el presentador.

Choca Mandros se disculpa por salir de fiesta - Ojo

Ante esto, la conductora, Natalie Vértiz manifestó su apoyo a su compañero y resaltó su disposición a aceptar las consecuencias de sus actos.

“Así es Choquita, te caes, te levantas y siempre dando un buen ejemplo. Estoy feliz de poder estar contigo, y el show tiene que continuar señores”, expreso la exchica reality.

