El joven empresario de 22 años, Alex Federico Meza, que fue secuestrado en horas de la madrugada del último jueves en la puerta de su casa en Surco, y fue liberado por sus captores, dio detalles sobre lo que vivió.

“Al final todo era por una extorsión por plata. Me intervinieron en la madrugada justo al frente de mi domicilio. A las 2 de la mañana más o menos me llevaron para San Juan de Miraflores. Siempre estuve encapuchado. No reconocí ninguna voz, todos extranjeros”, indicó a América Noticias.

Precisó que los delincuentes al inicio le dieron algunos cachazos con la pistola, pero debido a que él colaboró no fue golpeado de gravedad. “Yo les di mis bancas, todas mis contraseñas porque al final quise colaborar. No sé qué habrán hecho, hasta ahora no he visto mis cuentas porque se llevaron mis dos celulares. Mis familiares bloquearon tres tarjetas”.

Alex Meza señaló que fue en horas de la tarde de ayer que los malhechores le dijeron que lo iban a soltar tras vaciarle sus cuentas bancarias. “Me dejaron en un descampado por San Juan de Miraflores. Pregunté a los vecinos y me dijeron que eran “Las Torres”. Me vine en bus, me dejaron sin un sol, una señora me prestó”.

El joven reveló que sus captores serían gente que le ha estado seguimiento desde hace tiempo. “Ya estaba recibiendo extorsiones hace como seis meses, solo que no le tomaba atención. Por el momento no sospecho de nadie. Siempre he estado con gente de confianza, pero también trabajo con gente que no conozco como comisionistas”.

“He recibido llamadas de personas queriendo saber del tema, que sabían mucho de mi vida y que querían tratar conmigo, pero yo colgaba. No me llegaron pedir nada mensual porque siempre que llamaban y era un número tercero, colgaba”, aseveró.

En otro momento, confirmó que los secuestradores sí pidieron S/50 mil por su rescate y que fue él mismo quien se comunicó con su secretaria para que retire dicho monto, pero como fue liberado, ya no se concretó el pago.