Agentes de la Divincri capturaron a un hombre y una mujer, presuntos miembros de la banda “Los Buitres del Oro”, que estarían implicados en el robo de joyas a tres víctimas, entre ellas un fiscal que fue herido de un balazo en Piura.

Se detuvo a Ítalo Alejandro Rafo Montero (21) “Ítalo”, presunto cabecilla, y a Keyko Lujjan Tacure Córdova (19) “La China”, cuando se desplazaban, en Piura, a bordo de un costoso vehículo marca Audi de placa de rodaje A8F-085.

Al notar la presencia policial, se dieron a la fuga, pero acabaron reducidos.

Armas y droga

En el registro al vehículo, la Policía halló un arma de fuego abastecida con cuatro municiones, una réplica de arma de fuego, dos celulares y una bolsa con aproximadamente 900 gramos de marihuana.

Según la Policía, son investigados por su participación en el asalto y robo en agravio del fiscal Carlos La Torre, herido un balazo en el pie el pasado 4 de abril en intersección de la calle Libertad y el jirón Lambayeque, en Piura, donde le robaron dinero y una joya.

Más golpes

También estarían implicados en el robo de joyas a una mujer, el 30 de marzo, y en otro robo similar ocurrido el 25 de enero en la urbanización Angamos, en Piura.

La Policía continúa con las diligencias para identificar a más integrantes de esta red criminal y exhorta a las víctimas a denunciar.