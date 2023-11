Ladrones roban a anciana S/.2 millones y US$ 200 mil con los que dormía

Una septuagenaria dedicada a la compra y venta de inmuebles sufrió un millonario robo en su casa de San Borja, de donde delincuentes robaron dos millones de soles y 200 mil dólares en efectivo, así como joyas valorizadas en 50 mil dólares.

El dinero era el ahorro de toda su vida.

“Desde 1978 junté ese dinero. Fui mayorista en confección de prendas de vestir. Pero hace dos años dejé de trabajar en ese rubro y solo me dedicaba al negocio de bienes raíces”, relató aún en estado de shock Eulalia Encarnación Rojas (75).

Según la agraviada, el robo ocurrió alrededor del mediodía del martes. “Salí al banco y la lavandería y me demoré unas tres horas, al regresar a casa fue que me di cuenta del robo”, anotó.

Los hampones habían ingresado a la vivienda, de la calle Andrea Verrocchio 298, por la puerta de la cochera. Todo indicaría que utilizaron una llave maestra, pues la chapa no fue forzada. Luego se dirigieron hasta los dos ambientes del primer piso, de donde robaron dos televisores pantalla plana.

En el segundo nivel de la casa rompieron la chapa del cuarto de Eulalia Encarnación, que tiene acceso al cuarto de su hijo Alejandro.

El dinero había estado escondido en el ropero de dicha habitación y guardado dentro de una cartera marrón y un maletín negro.

Los delincuentes también robaron joyas, ropa y relojes de las habitaciones. “Han revisado todo. No hay nada que no haya pasado por sus manos”, afirma la dueña del inmueble.

Nada de bancos. Al consultarle por qué tenía tanto dinero en su vivienda y no en un banco, la mujer dijo que prefería tenerlo en efectivo porque si se presentaba una ocasión de compra de un inmueble no tenía que hacer todo el trámite para sacarlo del banco. Pese a todo, agradece a Dios porque no estuvo en casa cuando ocurrió el robo.

Cifras. Según estadísticas que maneja el Ministerio Público, entre enero y el 10 de abril de este año llegaron a las fiscalías penales 171 denuncias por hurto de domicilios en Lima y el Callao. Esta cifra es superior a la de 2016, cuando hubo, en similar periodo, 154 denuncias, le sigue Arequipa (165), Trujillo (135), Piura (119) y Junín (98).

