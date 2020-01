La disputa por una vivienda de cinco pisos en la calle Las Nautas, en La Victoria, habría sido el detonante para que tres asesinos a sueldo acaben con la vida de un expresidiario en el restaurante McDonald’s del Centro Comercial Risso, en Lince, según fuentes policiales.

Las discusiones y amenazas de muerte entre Isaac Hilario Huamanyalli y su exesposa, cuya identidad la Policía mantiene en reserva, se daban cada vez que el hombre de 49 años retornaba al país (residía en Estados Unidos desde 2014, pero visitaba Perú al menos dos veces al año).

Vecinos de Hilario refirieron que el hombre vivió toda su vida en esa casa, sin embargo lo llamativo es que no figura como propietario de ningún inmueble en Registros Públicos. Ana Hilario, hija del fallecido, también aseguró que la exesposa del sujeto peleaba con el hombre por el terreno en mención.

En 2017 la exesposa denunció a Hilario por violencia familiar. Según manifestó aquella vez, él la amenazó de muerte vía telefónica.

Romance con venezolana

Cada vez que Hilario retornaba al Perú se daba “la gran vida”, según fuentes policiales, y gastaba el dinero con sus amigos y su enamorada 29 años menor que él, de nacionalidad venezolana. Incluso, en uno de sus incontables tatuajes apareció el nombre de Kaire, en alusión a la joven.

El programa “Domingo al Día” de América TV, obtuvo el testimonio de Kaire Velasco, una joven venezolana de 20 años, quien mantenía un romance con Isaac Hilario, y quien lloró amargamente al enterarse de su fallecimiento.

Ella mostró los chats que mantuvo con el expresidiario, a fin de demostrar que ella lo amaba y no es responsable del crimen.

“Yo quiero que investigan y aclaren todo lo que pasó. No pueden señalar a alguien que no están seguros. Yo no entiendo por qué me culpan a mi. Dice que yo estuve sentada en la mesa con él y no era yo”, declaró.

Comentó que ambos tenían planeado vivir en Colombia y tener una familia. “Ibamos a tener un hijo, tantas cosas que hablamos antes de que se fuera”

Enemigos del Centro El Pino

Hilario tenía enemigos en el cerro El Pino por actos ilícitos que cometía cada vez que estaba en Perú y que afectaba directamente a sujetos al margen de la ley, indicó una fuente de la División de Homicidios de la Dirincri.

En ese sentido, la Policía presume que un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y a la extorsión pretendió asesinarlo para que tengan el camino libre en esa zona en mención.