Tres puntos de Lima amanecieron ayer con similar escena de terror. Partes de los cadáveres mutilados de dos hombres fueron hallados en bolsas plásticas y en una maleta a la vista de los transeúntes.

El primer hallazgo ocurrió a las 4:30 de la madrugada, en el clausurado terminal de Fiori, en la cuadra 15 de la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Testigos informaron que dos sujetos, al parecer venezolanos, bajaron de un auto negro con dos bolsas de mercado y entraron al predio. Uno de esos paquetes fue aventado al sótano y, cuando pretendían arrojar la siguiente bolsa, los moradores los enfrentaron y los sujetos escaparon en el mismo vehículo.

“Tenían el dejo venezolano. Ellos pretendían quemar los paquetes, pero nosotros los espantamos y fugaron. Vimos las bolsas y eran restos humanos, por lo que llamamos a la Policía”, informó a la Policía un testigo.

Macabro

Agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri y peritos de Criminalística llegaron al lugar y analizaron las bolsas. Dentro había otras tres bolsas plásticas negras con los torsos de dos hombres envueltos en sábanas. En ese lugar, la Policía intervino a tres testigos y los trasladó a la dependencia policial.

“Ellos han visto a los dos sujetos que llegaron e intentaron quemar los restos humanos”, informó una fuente policial.

A las 9:00 de la mañana, agentes de la comisaría Sol de Oro recibieron una llamada de los vecinos de la urbanización Los Eucaliptos, también en SMP, donde alertaban que una recicladora halló una bolsa de mercado con restos humanos.

“Escuché gritar a una señora, me acerqué y me enseñó la bolsa. Avisamos de inmediato a la Policía. Vimos que de una de las bolsas salía una pierna”, informó la recicladora.

Dentro de la bolsa se encontró otras siete bolsas plásticas que contenían dos brazos de diferentes cuerpos y una pierna. Los detectives a cargo de las pesquisas informaron que había varias toallas del hotel Señor de Sipán, que está ubicado frente Plaza Norte y a pocos metros del exterminal de Fiori.

Otra testigo reveló que cerca de las 11 de la noche del domingo, un auto negro pasó por la zona del hallazgo, que está ubicada al costado del colegio inicial María Montessori, y aventó la bolsa en el frontis de una casa en construcción.

Dos horas después, en la cuadra 1 de la calle Fausto Castañeta, en el distrito del Rímac, se encontró las otras extremidades dentro de un maletín negro. Este hallazgo se registró a escasos metros de las sedes de la Policía Montada y Policía Canina. Dentro había bolsas negras con cinco extremidades (tres piernas y dos brazos).

Según testigos, el maletín no estuvo en el lugar durante las primeras horas del día. La Policía solicitará las imágenes de una cámara de vigilancia de un local de Plaza Vea que habría registrado el hecho.

Agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri revelaron que dentro de dicha maleta se halló un cuchillo, arma que habrían usado los asesinos para cercenar los cuerpos.

Identificado

A través del sistema automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS), peritos de Criminalística identificaron a una de las víctimas mortales. Se trata del cobrador de combi Jafet Caleb Torrico Jara (24).

Sus familiares informaron a OJO que la última comunicación que tuvieron con él fue el último viernes. “Nos dijo que se iba a reunir con unos amigos. Luego, lo hemos llamado a su celular y no ha respondido. No sabemos qué le ha pasado, porque la Policía no nos ha llamado”, indicó uno de los deudos.

Por otro lado, la Policía informó que Jafet Torrico registra una denuncia por intento de robo en agravio de un menor de edad en Ventanilla. En la denuncia policial se lee que, el 18 de abril de este año, Jafet Torrico siguió a un menor de 17 años para robarle sus pertenencias, pero vecinos se percataron del hecho y lo intervinieron. Fue trasladado a la comisaría del sector, donde negó todos los cargos.