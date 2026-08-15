Un joven de 26 años, que asesinó de varias cuchilladas a un anciano, al encontrarlo con su pareja saliendo de un hostal, en Carabayllo, fue capturado por agentes policiales y confesó su crimen.

A las 7:30 de la noche del jueves, después de una acalorada discusión, Weyner Smith Pérez Quispe forcejeó con Felipe Reyes Villena (73) y le clavó un cuchillo varias veces en el cuerpo. Ocurió en la avenida Parque Zonal, del distrito mencionado.

Tras el mortal ataque, la Policía arrestó al homicida cuyas prendas de vestir estaban manchadas con la sangre de la víctima. Antes había ingresado a un restaurante a lavarse las manos.

“REACCIÓN”

El detenido, tras confesar su crimen, dijo que reaccionó de manera violenta ante un intento de ataque del septuagenario con el arma blanca. “El señor me iba a apuñalar en la parte del cuello. Mi reacción rápida fue quitarle el cuchillo y, al momento de haberle quitado, tuve una mala reacción”, declaró.

Según su testimonio, fue a buscar a su pareja a un hospedaje tras enterarse de que mantenía una relación con el ahora fallecido. Afirmó además que Reyes Villena lo encaró y provocó diciéndole: “Sobrino, ya perdiste, te tocó perder. Yo tengo más plata que tú”.

Una cámara de video captó cuando la mujer trató de apaciguar e impedir la pelea que terminó en la muerte de Felipe Reyes.

ALGO MÁS

El imputado permanece detenido en la comisaría Santa Isabel, donde continúan con las diligencias de ley.