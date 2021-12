En Los Olivos, la ciudadana Erica Espinoza denunció que fue víctima de estafada con 21 vales de pavo falsos que compró a través de internet y por los cuales pagó un total de S/1.300. Estos tickets fueron revendidos y otros fueron entregados a los colabores de la empresa que tiene a cargo.

En declaraciones a Canal N, la mujer contó que este año decidió nuevamente comprar vales de pavo a través de Facebook porque no tuvo ningún problema en el 2020. Sin embargo, lamentó que este año se le haya presentado este inconveniente.

La agraviada detalló que en noviembre pasado contactó con Jean Paul Dioses Cabanillas, quién le vendió 21 vales de pavo a través de la citada red social, pero cuando intentó reclamarle pudo constatar que el sujeto cambió de nombre a Aaron Del Carpio y la para bloqueando y desbloqueando en Facebook.

“[Al vendedor] Lo ubiqué por internet. Ya el año pasado compré por internet y no hubo problema y entonces quería comprar vales para mis trabajadores porque tengo mi negocio, y entonces el costo me pareció cómodo porque el año pasado lo compré al mismo precio ya que ahora por la situación actual es mayor”, señaló.

“Me contacté con él, el 21 de noviembre y compré los vales el 22 de noviembre. Compré 21 vales de 7, 8, 10 y 12 kilos. Me pareció el precio interesante y me contacté por Facebook y realicé la compra por las avenidas Faucett con Venezuela”, agregó.

Erica Espinoza explicó que se percató del engaño cuando un familiar al que le entregó el vale de pavo le reclamó que no pudo recogerlo en una paviferia situada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Entonces cuando me avisan de esa luz roja de alerta de que eran falsos empecé a llamar a todos [a los que entregó los vales] y que les iba a devolver el dinero. Yo les devolveré, pero quién me lo devolverá a mí”, dijo.

La víctima de estafa relató que el sujeto en un primer momento le informó que está en Europa y no puede devolverle el dinero por el momento, y que prefiere entregárselo no a través de una transferencia bancaria sino por efectivo. Posteriormente, el hombre sigue presentando excusas para devolverle el dinero.

Por esta razón, Erica Espinoza tomó la decisión de presentar la denuncia del caso ante la comisaría de Los Olivos. “Tengan mucho cuidado porque lo barato sale caro. Yo quise hablar con él, pero me dijo que estaba en el carro con su señora y tiene una hija pequeña. La verdad no quería hacer esto, pero no quisiera que esto le pase esto a otras personas. Se para cambiando de nombre”, añadió.

Los vales de pavo que mostró Erica llevan el logo de San Fernando, pero el documento no cuenta con un registro en alto relieve y otras características de seguridad que contienen el ticket original.

San Fernando se pronuncia

Ante la alerta de clientes y consumidores, la empresa San Fernando anunció que están tomando medidas necesarias ante las autoridades luego de la denuncia de vales de pavo falsificados, que están siendo vendidos por canales no oficiales.

En primer lugar, detalló que el documento de valor cuenta con características únicas de seguridad que permiten identificar fácilmente su falsificación en el punto de canje. “Entre ellas tenemos el peso y calidad de papel, un troquel especial y un holograma de seguridad y sello de agua”, se lee en el comunicado.

Añadió que en el proceso de canje se realiza a través de un cotejo con su sistema automatizado de emisión de vales, por lo que, al igual que el tratamiento de un billete falso, de ser detectado, será retenido a fin de salvaguardar los intereses del mercado y bloquear el intento de fraude.

Comunicado de San Fernando

