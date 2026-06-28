Dos estudiantes universitarias y la hijita de 2 años de una de ellas resultaron heridas de bala al desatar delincuentes una balacera contra conductores de un paradero de mototaxis en la carretera Panamericana Norte, en los exteriores de la filial de la Universidad César Vallejo (UCV) en la provincia de Chepén, en el departamento de La Libertad.

Según el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, una banda criminal de extorsionadores atacó para amedrentar a los choferes de esa estación, en el frontis de esta casa de estudios, para obligarlos a pagar cupos.

Hechos

De acuerdo al serenazgo de Chepén, el atentado ocurrió la noche del viernes cuando una estudiante de la UCV, con su hija, se disponía a abordar un mototaxi, y dos sujetos a bordo de una moto lineal aparecieron y dispararon contra la unidad.

Sería el segundo atentado en el perímetro del campus de la UCV, porque noche del sábado 20 de junio, bajo la misma modalidad, un sicario disparó en el mismo lugar contra un mototaxista que resultó ileso.

Universidad

A través de un comunicado, la universidad liberteña lamentó lo ocurrido y confirmó que dos de las heridas son estudiantes universitarias.

“La UCV lamenta profundamente los hechos de violencia ocurridos en los exteriores del campus Chepén, que dejaron como resultado a tres personas heridas, dos de ellas estudiantes de nuestra institución. Expresamos nuestra solidaridad con ellas y sus familias, e informamos que nuestra institución viene brindándoles el acompañamiento y apoyo necesario durante su atención médica”, indicó.