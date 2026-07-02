A bordo de una camioneta de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Atavillos Alto, que chocó contra una retroexcavadora, murieron el servidor edil y chofer, Luis Roberto Aguedo Castañeda, y su padre, Claudio Aguedo García.

El choque fue por alcance, de la camioneta que chocó a la retroexcavadora por atrás.

En terrible accidente en la carretera, murieron cuando se dirigían a Huaral.

Vía

Ocurrió ayer, en el kilómetro 2 de la vía Alberto Fujimori, en la provincia de Huaral, cuando el vehículo se dirigía a la capital provincial.

Testigos señalan que la densa neblina habría influido en el accidente en que ambas víctimas murieron instantáneamente.

Alcalde

El alcalde, Miquer Castillo, informó que la unidad iba a abastecerse de combustible en Huaral, con miras al inicio de obras y otras actividades

Según el alcalde, la comuna desconocía que el trabajador trasladaba a su padre, ya que no existía autorización para ello.