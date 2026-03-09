Los delincuentes apodados “Ñaja” y “Nico” revelaron que su compinche “Pato Verde”, un adolescente de 17 años, dirigió y ejecutó el atentado con una granada de guerra en la discoteca Dalí, registrado la madrugada del último sábado en Trujillo (La Libertad), donde 53 personas resultaron heridas.

Todos son presuntos miembros de la organización criminal “Los Pulpos”, que, dirigida por “Jhonsson Pulpo”, estaría detrás de este caso de extorsión e incluso habría estado exigiendo el pago de 200,000 soles al dueño del negocio, bajo amenazas de muerte.

¿Soplones?

El personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo detuvo a “Ñaja” y “Nico” en el interior de una sauna. El primero de ellos, durante el interrogatorio policial, detalló como “Pato Verde” había planificado el atentado contra Dalí y que ofreció pagar S/1000 a una mujer que lo ayudó a ingresar al local.

Llamada

“(Me llamó) ‘Pato Verde’. Me dijo que tengo mil soles para una ‘jerma’ (mujer) que le iba a hacer pasar (explosivo) y mil para poner una granada o una vela (dinamita), no me explicó bien, pero en el baño”, relató.

Alias “Ñaja” reveló que una joven acompañó a “Pato Verde” y la función de tal mujer habría sido evadir el cordón de seguridad del centro de diversión nocturna y así poder ingresar el explosivo.