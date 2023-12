Un hostal en el A.H. Consuelo de Velasco fue escenario de un trágico suceso donde una madre venezolana perdió la vida en un presunto caso de feminicidio el pasado jueves 30 de noviembre, siendo señalado como responsable un policía identificado como Cristhian Córdova Bermejo.

La víctima, M. D. H. T. (34), habría alquilado una habitación con su acompañante, pero pocos minutos después, los trabajadores del hotel escucharon un fuerte disparo en la habitación.

Padre de la víctima clama justicia

El padre de la joven, Alejandro Hernández, rechaza la versión proporcionada por el policía, quien afirmó que la mujer se habría suicidado. Hernández descarta esta hipótesis al encontrar a su hija con un impacto de bala y sin indicios de querer quitarse la vida, especialmente siendo madre de dos niños de 14 y 8 años.

“ Estoy pidiendo justicia por mi hija porque no es justo que la maten, nosotros sabemos que el responsable es un funcionario de la Policía Nacional del Perú ”, señaló el padre de familia.

Horas antes habría conocido al policía

Según el señor Hernández, su hija habría conoció al policía horas antes del fatal desenlace cuando este llegó a su casa junto a la víctima. “ El tipo llegó con ella a la casa, el asesino ”, sentenció.

Hernández sospecha que la Policía está encubriendo a su colega, ya que no le permitieron acceder a las cámaras de seguridad ni lo informaron sobre su captura. “ Si no lo castigan ellos, yo no lo voy a buscar, lo va a buscar el que está arriba, todo lo dejo en manos de Dios ”, expresó el acongojado hombre.





