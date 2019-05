PNP que fugó con 350 mil soles rompe en llanto durante audiencia e intenta justificarse (VIDEO)

La suboficial PNP Patricia Ferro Robles, quien fugó a Chile con 350 mil soles que le depositaron por error, rompió en llanto durante la audiencia de terminación anticipada en la que fue sentenciada a 4 meses de prisión suspendida.

"Yo hice este viaje porque ya estaba planificado, en ningún momento yo he querido irme como dicen que me he fugado- De la misma manera cuando acabó el tratamiento de mi hijo [...] regresé para solucionar este problema", intentó justificar Ferro Robles.

La suboficial PNP asegura que no fue su intención fugarse: "Yo estuve de tránsito en el aeropuerto de Santiago de Chile".

Cabe resaltar que Patricia Ferro Robles llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se acogió a la terminación anticipada. La policía deberá devolver el dinero con el que fugó.

Asimismo, no podrá cambiar de domicilio, deberá acercarse a firmar cada 30 días y tendrá que pagar una reparación civil de 3 mil soles.

Recordemos que, al llegar a Lima, Patricia Ferro Robles se enfrentó a sus colegas afirmando que no estaba detenida y se mostró desafiante: "¡No me toques, no me toques porque no estoy detenida!", le gritó a una agente.

En tanto, continúa el proceso para dar de baja a Ferro de la institución.

