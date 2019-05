Exalcalde fue secuestrado y tiene emotiva reacción al ser rescatado por la Policía (VIDEO)

La Policía Nacional rescató al ex alcalde de Oxamarca, quien se encontraba secuestrado en San Martín de Porres, y capturó al sospechoso del delito.

Todo ocurrió cuando Santos Quisquiche Aguilar llegó a Lima alrededor de las 10 de la mañana. El ex alcalde se subió a un taxi y poco después fue secuestrado por Paul Evaristo.

Este sujeto lo mantuvo esposado en una habitación ubicada en SMP, hasta donde la Policía llegó horas después del secuestro.

Cuando lo liberaron, Santos Quisquiche Aguilar manifestó que fue torturado: "Me torturaban, me golpeaban y en todo momento rogaba a Dios que no me pase nada".

Por su parte, el secuestrador intentó justificarse diciendo que Santos Quisquiche le debía dinero: "Él me debe 20 mil soles, a él yo le he dado la plata en efectivo, siempre yo le he estado llamando y siempre me cortaba [...] Quería que me pague mi plata, nada más".

