La camioneta usada para el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla (31) y el asesinato de sus cuatro acompañantes llevaba placas policiales clonadas, confirmó la Policía.

Se le colocó la matrícula EPF-176, de una unidad policial inoperativa desde 2025 asignada al Departamento de Seguridad de Protección de Carreteras San Gabán de Juliaca (Puno), indicó la Policía.

Denuncia

Tuvo que salir denuncia en redes sociales para que la Policía diga ahora que camioneta llevaba placa clonada de patrullero fuera de servicio.

Además, falta aclarar sobre patrullero que habría “escoltado” a criminales, como se aprecia en un video.

Protesta y pruebas

En tanto, la Policía reforzó ayer el resguardo en los exteriores de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, ante las protestas de familiares de los cinco detenidos que, acusados del secuestro, lo niegan al no tener el porte de quienes, vestidos de policías, ejecutaron el crimen.

“¿Cuáles Pulpos? No sabes lo qué dices. Nunca han agarrado a ningún Pulpo”, reclamaron al ver al jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo.