Un teléfono celular dejado encendido dentro de una costosa camioneta permitió atrapar a los delincuentes que robaron el vehículo que habían llevado a su guarida, en San Juan de Miraflores.

A las 11 de la noche del último viernes, tres delincuentes provistos de armas de fuego bajaron del carro en el que siguieron a sus víctima y asaltaron a unos esposos cuando iban abrir la puerta de la cochera de su vivienda, cerca del mercado Santa Rosa, en Chorrillos.

Uno de los ladrones en forma violenta golpeó al hombre y le quitó la llave de contacto de su camioneta Toyota Hilux, color gris oscuro.

GPS clave

Los hampones huyeron en el vehículo y para no ser atrapados bloquearon la señal del GPS instalado en la camioneta. El dueño pidió ayuda a efectivos de la unidad “Los Halcones” que patrullaban la zona que les asignaron y emprendieron la búsqueda.

Los rateros no se percataron que en el interior de la camioneta había un celular encendido y los policías en sus motos siguieron la señal del GPS que emitía el teléfono móvil y llegaron a una cochera donde estaba la camioneta robada, en la avenida Miguel Iglesias.

Dos sujetos que estaban dentro del inmueble, al ver a los policías, huyeron corriendo, aunque unos metros más allá fueron reducidos y enmarrocados.

Atrapados

Así se detuvo a dos integrantes de la banda “Los Pericos del Sur”: Richard Nelvin Vela Isuiza (35) “Richi” y Gerald Alcieri García Luna (23) “Gerald”, a quien se le halló una réplica de pistola usada en el asalto a los esposos.

La Policía confirmó que alias “Richi” registra antecedentes policiales por los delitos de robo y receptación.

Dentro de la cochera, los policías encontraron la camioneta Toyota Hilux robada, dos bloqueadores de señal GPS, herramientas y envoltorios con drogas.