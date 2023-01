Renato Martín Huamán Almerí, alías ‘Bombita’, un joven de 26 años de edad acusado de violar a una menor de 10 años tras ingresar a robar su vivienda en San Martín de Porres el pasado 19 de diciembre de 2022, confesó el delito ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras ser detenido el último jueves, el sujeto fue llevado a la Dirincri de la Av. España, donde fue interrogado por los agentes y aceptó el ultrajo a la pequeña y el robo de objetos valorizados en más de S/20 mil.

“Sí, (la he ultrajado). He estado ebrio, pero no sé. He estado borracho”, señaló. “Ingresé a su habitación, la toqué. Yo pensé que era una señorita”, mencionó.

San Martín de Porres: Hombre confiesa que ultrajó a menor

Según las investigaciones, Renato Huamán ingresó sin zapatos al cuarto de la menor y la amenazó con matar a su padre si gritaba. Luego, procedió a llevarse todo objeto de valor que encontrara.

“Me llevé una laptop y dos así pantallitas. Pero todo me lo quitaron cuando salí. Salía, llegué al parque, estuve tomando un rato más y de ahí perdí la noción”, detalló.

De acuerdo a América Noticias, alías ‘Bombita’ registra 26 denuncias por diversos actos ilícitos desde el 2015. Además, presenta una orden de detención preliminar de 72 horas emitida por el 18 Juzgado de Investigación Preparatoria de violencia contra la mujer.

En tanto, el padre de la víctima acudió a la Dirincri y pidió garantías. “Necesito protección, tanto para mis dos niñas y para mí. He visto rondando personas por mi casa”.