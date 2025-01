Roberto Carlos Palomino Romero (27), última persona con que se vio a su enamorada desaparecida, la profesora de educación inicial Leyla Yaneli Cristóbal Penadillo (27), se suicidó en el calabozo de la Comisaría PNP San Cayetano, en El Agustino, donde detenido se negó a revelar dónde estaba la mujer a la que maltrataba física y psicológicamente.

Se teme que se haya llevado a la tumba que haya asesinado a su novia, lo que este golpeador de mujeres nunca aceptó, indicó una fuente de la Policía.

El sujeto agredió a la mujer antes de que esta desaparezca, mientras la Policía sigue en búsqueda de la joven.





Sábana y muerte

El hallazgo del cadáver del hombre ocurrió la madrugada de ayer en su celda, donde usó una sábana que ató a su cuello y a una silla.

El hombre había sido llevado la noche del viernes a la comisaría, a fin de ser interrogado debido a las contradicciones en que cayó y su negativa a decir dónde dejó a la mujer a la que, por cámaras de seguridad en calles de El Agustino, se ve que golpeaba, el 31 de diciembre último.





Golpeada

Una cámara captó a la profesora cuando Roberto Palomino la golpea en el rostro. Segundos después, la empujó y agredió, y le quitó el celular, por lo que ella lo siguió hasta su casa en el cerro San Pedro. Otra cámara la grabó subiendo las escaleras, pero nunca de regreso y desapareció.

“Lo han llevado a declarar, pero no ha dicho nada. Lo han devuelto a la una (de la mañana) acá y hoy amanece muerto. Ahorcado. Dicen que agarró una silla, rompió la sábana y con eso se ha ahorcado. Él no ha dicho nada, no ha hablado nada. No se sabe nada. Ya se fue la Dirincri a la casa del chico a hacer las pruebas”, declaró a RPP Zoraida Padilla, madre de Leyla Cristóbal, sobre el suicidio del hombre.





Pruebas

Las pruebas que mencionó la mujer incluyeron llevar perros para rastrear a la desaparecida en la casa del agresor y realizar pruebas de luminol en busca de rastros de sangre.

La Policía ha iniciado investigaciones tanto sobre las circunstancias del deceso de Palomino como sobre su conexión con el caso de la desaparición.





