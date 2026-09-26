El venezolano Luis Obispo Díaz habría confesado que recibió S/2.000 para asesinar a la periodista y candidata Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, según informó La República.

Según su versión, una compatriota lo contactó mediante un aplicativo y le transmitió el encargo de una persona a la que asegura no conocer.

Obispo también habría señalado que Ronald Toro Ardila se encargó de pagar sus pasajes, alojamiento, alimentación y un celular que utilizó para coordinar el ataque. El detenido sostuvo que detrás del crimen estaría una persona con mucho poder.

El plan comenzó en Nuevo Chimbote, donde el sicario no encontró la oportunidad para atacar a Aponte debido a la custodia que tenía. Luego recibió la indicación de seguirla hasta Huaraz y posteriormente a Caraz.

CRIMEN

El extranjero llegó a Caraz el 16 de septiembre y se hospedó junto a otros tres venezolanos. Según las investigaciones, permaneció en el lugar hasta el día del crimen, ocurrido el sábado 19 de septiembre.

Obispo sabía que “China Polo” utilizaba un chaleco antibalas y que contaba con seguridad. Por ello, según su propia versión, decidió dispararle directamente a la cabeza durante el ataque.

Tras cometer el asesinato, el venezolano intentó escapar, pero fue perseguido por miembros de la seguridad de la víctima. Durante la huida recibió tres disparos que le impactaron en la mandíbula, el hombro izquierdo y el antebrazo derecho.

El detenido habría manifestado sentirse arrepentido por el crimen y aseguró que desconoce quién está detrás del encargo. Según su relato, solo recibió instrucciones de la mujer venezolana que lo contactó.

La información sobre el supuesto pago de S/2.000 forma parte de las declaraciones atribuidas a Obispo y continúa siendo materia de investigación.

ALGO MÁS

Después del estruendo del disparo, el esposo de la “China Polo” se quitó la camisa e intentó ayudarla mientras el atacante huía.