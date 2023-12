El asentamiento Tayacaja en San Martín de Porres fue escenario de un espantoso crimen, los vecinos del lugar fueron sorprendidos por una densa columna de humo negro. Lo que inicialmente se pensó que era un simple incendio de basura, pronto se convirtió en un macabro hallazgo, un hombre de unos 30 años fue incinerado.

La perturbadora escena llevó a los vecinos a alertar a la policía, quienes, al llegar, encontraron un cuerpo carbonizado. En el lugar no se encontró ningún documento de identidad por lo que no se pudo identificar a la víctima y sus restos fueron trasladados a la morgue como NN (no identificado).

No obstante, las primeras investigaciones policiales señala que se trataría de un hombre entre 30 y 35 años que mediría aproximadamente 1.70 m de estatura y tiene un tatuaje a la altura del hombro en el que se lee “Elizabeth”.

Macabro hallazgo a pocas horas de Año Nuevo

El trágico hallazgo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, y los peritos de criminalística actuaron de inmediato, recogiendo muestras de la escena del crimen. Según los residentes, no hubo rastros de disparos ni signos de altercados.

“ Pensé que habían quemado basura. Salí y estaba ardiendo, estaba en llamas. Sí logramos a ver que era una persona. No escuchamos nada. Hasta tarde hemos andado por acá, pero no oímos nada ”, indicó una de las vecinas.

Policía y Ministerio Público continua con las investigaciones

La Policía y el Ministerio Público están llevando a cabo las diligencias correspondientes en la escena del crimen, ubicada en una zona de cultivos cercana a un cuarto con acceso libre.

Aunque hasta ahora nadie ha reclamado el cuerpo, por lo que se sospecha que este crimen está relacionado con un presunto ajuste de cuentas.