Un video un taxista implorando que no se lleven su herramienta de trabajo ha conmocionado las redes sociales. Se trata de un hombre de la tercera edad que es intervenido por tres agentes de la Policía Nacional por supuesta infracción de tránsito.

El hecho ocurrió el último miércoles en la vía Evitamiento, en la provincia de Trujillo.

“¡Mi carro, nooo! Ya no lo voy a sacar, no pueden... No, por favor, te lo pido de rodillas. Péguenme (mejor), es mi única herramienta de trabajo”, se le escucha decir al hombre.

En un momento se ve al chofer forcejear con los policías, quienes rebuscan entre sus cosas las llaves del auto para llevárselo.

