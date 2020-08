“Mi hijito ayer salió y me dijo que iba donde su papá. Me he enterado recién que lo tienen acá y he venido a verlo. La verdad yo no sabía nada de esto”, comentó la madre de uno de los detenidos que asistió a la discoteca ‘Thomas Restobar’ en Los Olivos.

La madre del adolescente de 16 años se mostró aliviada de que su hijo haya sobrevivido a la tragedia ocurrida en el local, donde fallecieron 13 jóvenes.

Como se sabe, producto de la intervención policial, se detuvo a 23 del centenar de asistentes en la fiesta.

“Me he quedado sorprendida. No sabía nada de esto, porque él siempre me decía que iba a ir donde su papá y yo estaba tranquila hasta que me tocaron la puerta temprano y me dijeron que había salido en las noticias”, añadió.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), fueron 120 los asistentes a la discoteca de Los Olivos. Los detenidos continúan bajo custodia de agentes de la DEPINCRI del distrito.

Por su parte, el Ministerio del Interior (Mininter) lamentó - a través de un comunicado - la muerte de 13 personas “como consecuencia de la irresponsabilidad criminal de un empresario inescrupuloso”.

