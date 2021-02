Un ciudadano venezolano, identificado como Alejandro José Soares Rico (26) fue el que encañonó y asesinó a balazos al joven trabajador del grifo Nuevo Progreso Primax, ubicado en la avenida Pachacútec, en Villa El Salvador.

Este delincuente esperó de que su víctima terminara de atender a un conductor para atracarlo. El muchacho trató de defenderse y lo cogió con sus manos del cuello a lo que el hampón le disparó varios tiros, arrebatarle el dinero y fugar, de acuerdo al video del establecimiento, informó la Policía.

Alias “Rico” integraba la banda criminal ‘Los Sanguinarios de Revolución’, dedicada a asaltar todo tipo de negocios y fue apresado junto a su cómplice peruano, Jonathan de la Caridad Pérez Reyez (28), alías ‘Yeye’.

Magia negra

Lo que ha llamado la atención de la Policía Nacional han sido las creencias de este sicario extranjero, relacionadas a la brujería y hechicería. “Rico” es seguidor de la santería cubana, relacionado a la magia negra.

Indicó que tiene una cruz de oro en el muslo, que le sacó a un muerto en el cementerio.

“Por esta cruz me he metido al cementerio y he marcado al muerto, quien tenía su cruz de oro. En Venezuela acostumbran a enterrar a sus muertos con el escapulario de oro y la cruz es de oro: tú agarras la cruz de ese muerto y ese muerto te seguirá a donde tú vayas”, confesó a la Policía.

“Una cruz de oro, en el muslo, adentro, en medio”, señaló a las autoridades.

Su adoración a las artes oscuras también lo lleva tatuado en su piel: “es la Catrina, el ángel de la muerte, yo le llamo María Celestina, la hija de Satanás”.

El extranjero tiene 18 tatuajes en diferentes partes del cuerpo.

