Una mujer denunció haber sido arrastrada con una mototaxi por su expareja durante una discusión en Villa María del Triunfo. Se trata de Selene Pilco Hilario, quien resultó con heridas en las rodillas y los brazos hinchados.

En declaraciones para América Noticias, la mujer contó cómo se dio la agresión. “Está en estado etílico y me empezó a insultar. Me empezó a agredir. Me empujó contra el mototaxi de él. Me empezó a arrastrar. Su reacción fue violento”.

Un testigo grabó el momento en que el sujeto identificado como Fausto Juan Quicaño Sihuin y la mujer discutieron, mientras la afectada contó que desde hace cuatro años terminó la relación, sin embargo él la sigue buscando.

La agraviada ha presentado ocho denuncias de agresión contra su expareja en la comisaría de Nueva Esperanza de Villa María del Triunfo, mientras él se encuentra no habido.

Cabe indicar que el sujeto tiene antecedentes por robo agravado e intento de homicidio, por ello la víctima de agresión pidió apoyo, pues teme por su integridad y la de su familia.