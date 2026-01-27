Tras salir de una discoteca, el exrecluso Anthony Morales Salinas (26) “Yahaira” resultó detenido por ordenar el asesinato de policías porque atraparon a quien era cabecilla de su banda.

Anthony Morales es conocido en el hampa como “Yahaira” por su gran afición a la timba y sobre todo a la salsa.

El 2023, “Yahaira” fue preso por asesinato y juez lo liberó.

Brazo derecho

Según la Policía, el sujeto es el brazo derecho del prontuariado, hoy preso, Deyvis Cordero “Chato Deyvis”, y autor mediato del asesinato de dos policías de la comisaría de Huaycán, acribillados el 22 de febrero del 2025.

Cuatro días antes, “Chato Deyvis” había caído en un búnker y “una hipótesis es que (Morales) recibió una orden para eliminar a policías que habían procedido a la captura”, reveló el jefe de la Divincri Este, coronel PNP Edward Flores.

Los suboficiales PNP Brayan Pérez y Edwin Huacausi no participaron del arresto del “Chato Deyvis”, pero habrían sido baleados y muertos en “amedrentamiento”.

Atrapados

Luego de la captura de “Chato Deyvis”, “Yahaira” asumió la posta y pasó a liderar la banda de extorsionadores “Los Remanentes de los Malditos de Huaycán” o “Los temibles NG”.

Ayer, en la mañana, salió de una fiesta y cayó.

Agentes del Depincri Santa Anita-Ate, al mando del comandante PNP Jorge Mendoza, lo capturaron.

Fue luego de una intensa persecución de agentes policiales.

“Yahaira” estaba en un auto con Benjamín Molina (21), Pool Machacuay (23), Geral Rodríguez (26) y Esmeralda Suazo (27).

Se les incautó una pistola semiautomática, dos cartuchos de dinamita, municiones y drogas.