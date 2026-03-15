Una encuesta presentada en Data con Datum indicó que el 39 % de los peruanos considera que la campaña electoral es más confusa que las de procesos anteriores y que el 15 % de los encuestados considera que es más aburrida que las precedentes, reveló la CEO de la encuestadora, Urpi Torrado.

Urpi Torrado destacó a cinco elecciones en la cédula y 36 candidatos confunden a los electores de nuestro país.

Campaña

La encuesta presentada en el segmento Data con Datum señala que el 39 % de los peruanos considera que la campaña electoral actual es más confusa que las de procesos anteriores.

La información fue presentada por la encuestadora Urpi Torrado, quien indicó que esta percepción podría estar relacionada con la presencia de 36 candidatos y con el hecho de que existen cinco elecciones en una sola cédula electoral.

Aburrida

El estudio también muestra que el 15 % de los encuestados considera que la campaña es más aburrida que en elecciones anteriores y que aún esperan que el proceso se intensifique en las próximas semanas. Asimismo, un 14% de los consultados considera que la campaña electoral se desarrolla de forma similar a otros procesos electorales.

Polarizada

Otros resultados de la encuesta indican que el 11 % de los encuestados percibe la campaña como más polarizada que en procesos anteriores. Además, el 10 % considera que la campaña es más propositiva, mientras que el 7 % opina que es más agresiva que las campañas electorales previas.