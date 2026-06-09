Mientras los peruanos esperan con expectativa el avance de la contabilización de actas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), los candidatos presidenciales de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, se mostraron optimistas y prometieron reconocer los resultados oficiales finales.

Lo saltante es que las proyecciones matemáticas dan por seguro que Keiko Fujimori será la ganadora, al final, y que los conteos rápidos quedarán burlados por las cifras oficiales.

Quienes no creen, antes que todo, deberían mejor esperar a los resultados finales para ver si se cumple o no el triunfo de Keiko Fujimori.

¿Keiko ganadora?

Luis Rivera, ingeniero de algoritmos, quien anticipó el pase de Roberto Sánchez a la segunda vuelta con un margen de error de apenas 125 votos, proyectó una victoria de Keiko Fujimori en las elecciones del 7 de junio.

Según su modelo, explicó en Epicentro TV -portal que de ser profujimorista no puede ser tildado-. Roberto Sánchez obtendría una ventaja de unos 25 mil votos en territorio nacional, pero el respaldo del electorado en el extranjero le permitiría a Fujimori imponerse por alrededor de 75 mil votos tras llegar al 100 % del conteo de la Onpe.

Voto a voto

Más allá de que el conteo rápido (con algunas actas de mesas) de Datum Internacional e Ipsos Perú ponen arriba a Sánchez por una mínima diferencia, en empate estadístico con Fujimori, el avance del registro de actas por la Onpe demuestra una lucha voto a voto.

Anoche, al cierre de esta edición, al 95.051 % de actas contabilizadas (88,175 de 92,776), la Onpe colocaba primero a Sánchez con 50.120 % (8′875,584 votos) y segunda a Fujimori con 49.880 % (8′833,250 votos).

Cerca

La escasa diferencia, de 42,334 votos, no permite pronosticar a un ganador porque del total de 2543 actas del extranjero, ayer solo se tenía contabilizadas 187 (7.354 % del total).

Y en el exterior, Fujimori supera de lejos a Sánchez, como ella vence con holgura en Lima y Callao, y JP lo hace en Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho, por ejemplo.

Además, de Lima y Callao, bastiones del fujimorismo, son la mayoría de 1517 actas derivadas a los jurados electorales especiales (JEE), cuyos votos de ser verificados, como se prevé con el reconteo de cédulas de sufragio, elevarán considerablemente los guarismos a favor de la candidata de Fuerza Popular.

Observadas e impugnadas

Esas actas han pasado a los JEE, ya sea por ser observadas (identificadas de oficio por el personal de la Onpe durante la digitalización debido a errores formales o numéricos) o impugnadas (con reclamo de los personeros de un partido político en la mesa de votación).

Después, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidirá, en última y definitiva instancia, y los números que apruebe pasarán a contabilizarse por la Onpe.

Final

“Creo que tenemos que esperar hasta el final, como lo he dicho (el domingo), cada acta va a ser muy importante (...), vamos a tener que respetar los resultados, sea cual sea el ganador”, recalcó Keiko Fujimori, al confirmar que sus más 100 personeros legales defienden los votos fujimoristas en las oficinas descentralizadas del país.

“Nos corresponde a ambos partidos y a sus dirigentes, empezar luego del resultado final a tender los puentes, y, desde nuestro lado, hay toda la predisposición”, aseguró.

Respeto

En tanto, Roberto Sánchez afirmó que corresponde hoy respetar los resultados, trabajar por el país e invocar a los consensos entre las diferentes fuerzas políticas.

“Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar los resultados (de la Onpe) al 100 %”, señaló tras participar en una sesión en el Congreso como presidente de una comisión.

Espera

El experto en temas electorales Jorge Jáuregui adelantó que el resultado podría demorar hasta dos semanas por la revisión de actas observadas e impugnadas, que siguen procedimientos distintos.

“Menos de dos semanas va a ser muy difícil”, apuntó en Canal N, al explicar que cada observación debe ser revisada, resuelta y reincorporada al conteo oficial antes de la proclamación de resultados finales por el JNE.

Seguridad

Eso, explicó, porque el sistema electoral peruano privilegia la seguridad y la verificación de cada acta antes que la rapidez en la entrega de resultados definitivos. “Es un conteo que se desarrolla de forma convencional o manual, y eso requiere tiempo”, puntualizó.

El expremier aprista Javier Velásquez Quesquén reveló que votó por Fujimori y afirmó creer que ella ganará, aunque si pierde la ve como “garante de la democracia” durante un gobierno de Sánchez.