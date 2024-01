Duberlí Rodríguez Tineo, el abogado del ex primer ministro Aníbal Torres, desmintió cualquier implicación de su cliente en la redacción del mensaje a la nación pronunciado por el expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, en el que ordenó el cierre del Congreso, la intervención al sistema de justicia y un estado de excepción.

En un diálogo con RPP, la defensa del ex primer ministro negó que su representado haya tenido alguna participación en la elaboración de dicho discurso. Afirmaron que en el despacho presidencial no había ninguna computadora y puntualizó que su patrocinado no ingresó a la oficina de la primera dama para redactar el texto.

“El señor Aníbal Torres nos ha indicado que el día 6 de diciembre del 2022, en que se habrían estado ya elaborando las partes de un mensaje presidencial, él fue llamado por el señor Castillo Terrones, a través de un asesor presidencial”, expresó.

“Pero que en el despacho presidencial nunca ha habido una computadora donde se podría haber elaborado ese mensaje , y que tampoco es verdad que haya ingresado a la oficina de la primera dama porque no conoce esa oficina”, acotó.

Además, relató que el 7 de diciembre, Torres Vásquez llegó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros después de la hora en que, según acusación fiscal a la que tuvo acceso el diario El Comercio, se realizó la última edición del texto. “En relación al día 7 de diciembre del 2022, él ha llegado a la PCM a eso de las 7:57am., y por tanto no podría haber estado a las 6:42 am. en que, según la versión periodística, se habría hecho modificaciones al mensaje que luego fue leído por el señor Castillo”, explicó.

“Vale decir, no hay por el momento ninguna evidencia de que el señor Aníbal Torres Vásquez haya tenido participación en la elaboración del mensaje leído por el señor Castillo Terrones”, agregó.

Cabe mencionar que el pronunciamiento de la defensa de Aníbal Torres Vásquez ocurre después de que El Comercio revelara la acusación fiscal que señala al expresidente y a los exministros Aníbal Torres y Betssy Chávez como los autores del mencionado discurso, tanto en la víspera como en el mismo día del golpe de Estado perpetrado por Castillo Terrones.

En esa línea, el 6 de diciembre de ese año, a las 9:49 p. m., Castillo, Torres y Chávez accedieron al despacho presidencial, utilizando una computadora donde insertaron una memoria externa etiquetada como “Marco”. Abrirían un documento en formato Word llamado “Mensaje”, el cual, según el Ministerio Público, “corresponde al proyecto de mensaje a la Nación anunciado”.

Adicionalmente, se destaca que la participación de Aníbal Torres “se evidencia” al comparar el texto leído, el cual “contiene términos y frases idénticos” a los utilizados por él en diversas actividades oficiales.

