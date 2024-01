Patricia Juárez pidió la máxima sanción contra Lizarzaburu por expresiones sexistas.

En la sesión de la Comisión de Ética del Congreso de este lunes, se examinaron tres denuncias dirigidas al parlamentario Juan Carlos Lizarzaburu de Fuerza Popular, relacionadas con expresiones misóginas hacia su colega de bancada, Patricia Juárez. La congresista agraviada ofreció su testimonio y desmintió que su compañero le haya ofrecido disculpas.

La sesión se inició puntualmente a las 4 de la tarde, como estaba programado. Sorprendentemente, la audiencia contó con la participación de la legisladora Patricia Juárez, quien aprovechó la ocasión para desmentir la afirmación de Lizarzaburu de haberle ofrecido disculpas inmediatamente después de la filtración de las vergonzosas expresiones dirigidas hacia su colega de bancada.

“ Sobre el pedido de disculpas que supuestamente me hizo, eso no es exacto . El día en que ocurrieron los hechos yo estaba en dos comisiones a la vez, en la Subcomisión de Acusaciones y estaba en la Comisión de Justicia, en donde se estaba viendo un tema que era más complicado”, inició el testimonio de la parlamentaria agraviada.

“Yo no pude escuchar nada de esto (las expresiones de Lizarzaburu) y aproximadamente a las 4 de la tarde, me llamó el congresista Lizarzaburu pero para darme una explicación absolutamente trivial que ni siquiera entendí”, agregó.

En ese sentido, Juárez contó que de acuerdo a las explicaciones de su colega, se trató de una conversación de hombres en donde se le mencionó. “Pero no dijo en qué términos me mencionó, no dijo por qué me mencionó, no dijo qué fue lo que pasó”, enfatizó.

“En consecuencia, decir que me pidió disculpas, no es exacto. Además, de haber conocido los hechos en ese momento, no habría aceptado, como no las acepto en este momento ”, sentenció.

Asimismo, reveló que en el Palacio Legislativo se escucha con recurrencia expresiones respecto a las mujeres, “hacia su cuerpo, hacia su físico, hacia lo que se hicieron, lo que no se hicieron, cómo vinieron vestidas o cómo les queda la ropa ”. Y denunció que estos hechos afectan a la dignidad de las personas y que se debería aprovechar su caso como un ejemplo sobre las sanciones que reciben quienes cometen estos actos retrogradas, para que no se vuelva a repetir.

“Creo que deben ser situaciones que sirvan de ejemplo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, por lo menos en el Congreso”, refirió.

En ese contexto, instó a imponer la sanción más severa al parlamentario Juan Carlos Lizarzaburu “porque es lo que corresponde”. “ Por eso yo creo que debe darse la máxima sanción, porque es lo que corresponde . Porque alguien se atreve a hacer alguna mención o involucrarte en un tema en el que eres absolutamente inocente y haz llevado tu vida política comportándote de la mejor manera, nunca haz estado en escándalos o en portadas y resulta que una persona, tomándose la atribución de hablar de ti, finalmente te coloca en una situación de esa naturaleza”, manifestó.

“Esto debe servir como une ejemplo para otras mujeres. No solo en el Congreso, sino en todo ámbito laboral, se hacen este tipo de comentarios sexistas, este tipo de comentarios de tal naturaleza que afectan la dignidad de las mujeres ”, recalcó.

Finalmente se calificó como “lamentable” que sus colegas, hombres y mujeres, que restaran importancia a las desafortunadas expresiones de Lizarzaburu.

