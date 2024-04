El abogado del coronel Harvey Colchado, Stefano Miranda, consideró que la separación temporal de su defendido de la jefatura de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PnP) es “incongruente, desproporcional, desmotivada y abusiva”.

En una entrevista con RPP, la defensa legal de Colchado cuestionó la medida adoptada por Inspectoría General de la Policía al iniciar un procedimiento administrativo en contra del coronel por “faltas graves”, y anunció que el lunes 15 de abril llevará a cabo acciones para solicitar su revocación.

“El lunes vamos a pedir el levantamiento de esta medida y esperamos que se actué con esa misma celeridad que él ha dictado esa resolución de separación temporal”, afirmó el letrado.

Miranda señaló que hasta el momento, el único motivo establecido para iniciar el proceso disciplinario contra el coronel Harvey Colchado es el hecho de que haya publicado en su estado de WhatsApp una fotografía de una torta que recibió como regalo de cumpleaños, en la cual se le representaba abriendo una puerta con un ariete. Además, esta medida toma lugar luego del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte por el caso ‘Rolex’.

“Han pedido los informes y al no encontrar ningún indicio razonable, no se le ha podido iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a mi cliente. Han tenido que esperar esta ridiculez que acabas de dar lectura para iniciarle un procedimiento por infracción muy grave y separarlo temporalmente del cargo”, expresó

“Esto no nos va a dejar tranquilos, pensamos que los asesores eran más inteligentes y que iban a buscar mejores estrategias para separarlo. Pero no de esta medida tan desproporcionada e incongruente. Realmente con este acto queda demostrado que mi cliente es una piedra en el zapato para muchos corruptos que están siendo investigados ”, aseveró.

El abogado señaló que la suspensión del cargo del coronel Colchado solo procedería en caso de una infracción muy grave, la cual, desde su perspectiva, no ha ocurrido. Además, destacó que se estaría vulnerando el artículo 74 del régimen disciplinario, según lo establecido por el marco legal.

“Se ha aperturado por una infracción muy grave, supuestamente por haber difundido a los medios de televisión esta imagen, que realmente no corresponde bajo el principio de tipicidad y de silogismo jurídico, no corresponde esta infracción. Le han adecuado, hasta incluso de manera excesiva, esta infracción. Pero no tranquilos con ello, han hecho la separación temporal del cargo que realmente vulnera al propio artículo 74 del régimen disciplinario”, explicó.

Durante su suspensión temporal, el coronel Harvey Colchado ocupará temporalmente un puesto en recursos humanos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. También señaló que, una vez levantada la medida, deberían restituirlo de inmediato.

“Solamente la separación temporal del cargo es con mi cliente. Esto significa que él va a estar de manera temporal en la dirección de recursos humanos hasta que supuestamente acabe este procedimiento. Pero nosotros, de acuerdo al régimen disciplinario, vamos a pedir el levantamiento de esta medida porque se ha vulnerado los dos requisitos”, agregó.