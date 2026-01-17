La extorsión en el Perú “no va a terminar” con la actual estrategia de seguridad del gobierno del presidente José Jerí si no se hace trabajo de fortalecimiento real del sistema de justicia, la policía y los órganos de inteligencia, advirtió Jorge Chávez Cotrina, jefe de las Fiscalías contra el Crimen Organizado.

“Puedes aprobar 50 mil leyes y nada cambiará”, declaró Chávez a la agencia AFP.

Es que para este lunes, el presidente Jerí prometió la entrada en vigencia de una nueva contra la extorsion y el sicariato que plantea la creación de un equipo de élite conformado por policías, fiscales y jueces, así como un fondo estatal de riesgo para proteger económicamente a las empresas afectadas por atentados, entre otras medidas.

Según Chávez, el crecimiento exponencial de la delincuencia responde al “desinterés de los gobiernos anteriores”, que subestimaron el problema y lo consideraron pasajero.

“No hubo liderazgo, ni estrategia, ni presupuesto”, remarcó.

No es un problema nuevo.

Explicó que la extorsión no es un fenómeno reciente en el Perú. “No empezó hoy, ni con la pandemia y mucho menos con la llegada de los venezolanos”, dijo.

“Tenemos nuestros propios extorsionadores”, afirmó, recordando que el fenómeno comenzó a emerger en 2010 en el norte de Perú, en Chiclayo y Trujillo. Sin embargo, dijo que las mafias extranjeras, como el Tren de Aragua de Venezuela, agravaron la situación. “Hoy te matan, te queman”, mencionó.

Operativos de captura de delincuentes y su traslado a cárceles de máxima seguridad no son suficientes, alerta el fiscal Chávez.