Al evaluar las propuestas del equipo técnico de Juntos por el Perú (JP), el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla advirtió que el partido del sombrero pretende “lavarse la cara” ante los electores en un intento por transmitir moderación en la segunda vuelta.

“Juntos por el Perú buscó lavarse la cara y moderar posiciones frente al electorado. La intención de los técnicos de Juntos por el Perú, técnicos prestados porque acababan de entrar, era lavarse la cara un poco, moderar y quitar los miedos”, recalcó sobre el debate de la noche del domingo frente a los técnicos de Fuerza Popular.

Eso explica, por ejemplo, que se haya dicho que se pedirá la continuidad de Julio Velarde como presidente del BCR, cuando antes el mismo candidato presidencial de JP, Roberto Sánchez, abogaba por destituirlo.

Dos encuestas sobre la segunda vuelta se han publicado en los últimos días (Datum e Ipsos) y en ambas gana la candidata Fujimori.

Críticas a JP

En declaraciones a Canal N, Castilla alertó que “en el plan de Juntos por el Perú no van a encontrar ni una sola palabra de estabilidad económica”.

Sobre el capitalismo popular, el economista señaló que Fuerza Popular (FP), de Keiko Fujimori, impulsará la inversión privada, mientras que el plan de JP no considera ello.

“Lo más importante es apoyar pequeñas y medianas empresas, dando créditos y garantías. En JP no apuestan por la inversión privada”, enfatizó.

Contra Francke

Además, Castilla criticó la presentación del economista de JP Pedro Francke por brindar datos falsos sobre crecimiento económico que no hubo durante su gestión como ministro de Pedro Castillo.

“Completamente desordenado y sin un hilo conductor, así es el Plan de Gobierno de Juntos por el Perú. Y sus propuestas más bien parecen un manual para destruir la economía del país en seis meses”, opinó Juan Sheput.

¿Desastre?

Para la congresista de AP Maricarmen Alva, “el debate técnico dejó una conclusión evidente: quienes acompañaron y justificaron el desastre de Castillo hoy pretenden presentarse como alternativa”.

“Poner a Pedro Francke, Hernando Cevallos o Gustavo Guerra García significa regresar a las mismas recetas que llevaron al país a la crisis: ataques al modelo económico, cuestionamientos al BCR, improvisación y un pésimo manejo del Estado. El Perú ya sabe lo que produce la improvisación: pobreza, crisis e inestabilidad. No repitamos el mismo error”, enfatizó Alva.

La exministra Hania Pérez de Cuéllar cuestionó que se prometa muchas obras sin decir ¿con qué dinero? y ¿cómo?