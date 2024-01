La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria evaluó la solicitud del Ministerio Público a fin de dictar arresto domiciliario por el plazo de 18 meses para Alberto Fujimori. Todo esto por el caso Pativilca.

Durante sus alegatos, Fujimori se centró en destacar el estado de salud que padece. Aseveró que de momento está estable, sin embargo, es oxigenodependiente y tiene que caminar treinta minutos diarios.

“Se me ve bien, no tengo fiebre, no tengo vómitos, pero no se habla de los órganos internos. La junta médica dice que tengo el corazón infartado, sufro de fibrilación auricular paroxística y que cuando se produzca una crisis, que podría ser en este momento, me da una arritmia que puede derivar a una trombosis”, dijo.

“Tengo una enfermedad pulmonar intersticial crónica, es una enfermedad dentro del grupo de la fibrosis. Debo caminar media hora diaria para evitar el avance de la enfermedad. En uno de los informes se menciona muerte súbita. Sí, Fujimori puede morir de forma súbita”, agregó sobre su salud.

En ese sentido, afirmó que no puede ser posible que la Fiscalía pida su arresto domiciliario. También descartó que pueda fugar en su estado. “No entiendo como el señor fiscal pide una detención domiciliaria que para mi sería un camino a mi deterioro a la salud, y un acortamiento de la vida con agravamiento de mi fibrilación auricular y de la fibrosis”, alegó Fujimori.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el colegiado indicó que anunciará su decisión en el plazo de ley.