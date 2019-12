Esta mañana, Crisóstomo Benique, dirigente que integró la lista de Fuerza Popular por Puno para las elecciones congresales del 2020, dio más información sobre las coordinaciones que sostuvo desde hace un mes con el expresidente Alberto Fujimori, con quien sostuvo una conversación telefónica que fue difundida este jueves.

El candidato que fue excluido del proceso electoral por decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalló que fue contactado primero por Moisés Mamani, integrante del Congreso disuelto, quien le planteó la posibilidad de ser candidato de Fuerza Popular.

“Primeramente me llamó el señor Moisés Mamani Colquehuanca diciéndome si podía participar [...] Tenemos una amistad muy fuerte con el señor Moisés Mamani porque él presento un proyecto de ley y gracias a eso estamos elaborando un expediente definitivo (de una obra de agua)”, comentó en declaraciones a Latina.

Benique, quien difundió una conversación telefónica que tuvo con Alberto Fujimori en noviembre, señaló que Moisés Mamani le envió los documentos para que cumpla con los requisitos para oficializar su candidatura. Incluso precisó que, en un primer momento, le ofrecieron el número 2 de la lista por Puno de Fuerza Popular. Lo que le confirmó el expresidente de la República preso en el penal de Barbadillo fue que, finalmente, él postularía por Fuerza Popular pero por el número 4 en Puno.

En la segunda reunión con Alberto Fujimori, que se realizó el 4 de diciembre, Crisóstomo Benique aseguró que el exmandatario fue visitado por otras dos personas que él no conocía, e identificó a una de ellas como Diethell Columbus, candidato de Fuerza Popular con el número 2 por Lima Metropolitana.

“El día 21 de noviembre me robaron el teléfono, ya no tuve oportunidad de conversar (con otros dirigentes). Luego el día 4 (de diciembre) tuve la oportunidad de conversar con el señor Columbus que estaba ahí (en el penal de Barbadillo). Me dio su teléfono y el señor presidente (Alberto Fujimori) decía que había dirigentes con quienes podía trabajar muy transparentemente por el bien de Juliaca”, aseguró Benique.

El excandidato de Fuerza Popular por Puno concluyó señalando que está considerando volver a visitar a Alberto Fujimori para pedir disculpas por haber difundido la conversación telefónica. “Aparte, hasta soy capaz de ir y hacer huelga de hambre para conseguir su libertad”, indicó.