Acompañado por sus familiares más cercanos, encabezados por sus hijos Keiko, Sachi y Kenji, y como había pedido, el expresidente Alberto Fujimori fue sepultado ayer en el cementerio Campo Fe, en Huachipa, a solo 20 metros de donde descansan los restos de su exesposa Susana Higuchi.

Ambos estaban divorciados, incluso fueron rivales políticos con las denuncias de Susana Higuchi, pero Keiko Fujimori indicó que al final de sus vidas habían limado asperezas.

Es decir, Alberto Fujimori y Susana Higuchi se habían amistado, tal como indicó Keiko Fujimori antes de que sea sepultado el cuerpo de su padre.





Hablaron de la muerte

Antes de que el ataúd con el cuerpo de su padre sea introducido a la fosa donde ya descansa, su hija primogénita y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dio detalles sobre las últimas semanas de la vida del exmandatario, cuando hablaban de su proyecto político con miras a las elecciones presidenciales de 2026, en que deseaba participar, y la posibilidad de su muerte.





Radical

Keiko Fujimori indicó que, aunque optimista respecto a que con un tratamiento radical pensaba vencer a los cánceres que lo afectaban (a lengua y pulmón), el ex jefe de Estado tocaba con ella el tema de su muerte cuando entraba en crisis cardiacas por su fibrilación auricular.

Recordó que tras ser excarcelado el 7 de diciembre último, beneficiado por un indulto, su padre le pidió visitar la tumba de su exesposa, Susana Higuchi. Fue el primer lugar al que Alberto Fujimori acudió tras sus primeros días en casa, libre.





Buscaba la paz

“Saliendo me dijo ‘gracias por traerme, me gusta este lugar, es tranquilo, hay paz, quiero ser sepultado acá, pero no tan cerca de tu mamá’, comentó con una sonrisa”, refirió la lideresa. “Ese fue su pedido y se ha cumplido, fue en el mismo cementerio que mi madre, pero no están juntos”, anotó Keiko Fujimori.





Amistados

“A pesar del divorcio (...), ellos finalmente se amistaron. Es mi padre quien le dará el último mensaje a mi mamá y creo que es también el mensaje que quiere dejar, porque en su corazón nunca hubo rencor, porque nos enseñó a querer, a amar y a perdonar”, enfatizó Keiko Fujimori.

Alberto Fujimori inauguró ayer la tumba colectiva a la que se sumarán, si lo desean en su momento, sus hijos Keiko, Sachi, Kenji y Hiro, quien no acudió al entierro, según la familia por vivir en Asia. Su ausencia se hizo sentir porque Alberto Fujimori murió el miércoles 11, tres días antes de su sepultura.





Muy cerca

Alberto Fujimori quedó sepultado en la zona del cementerio La Esperanza, separada por una vía peatonal de la zona La Gracia, donde está Susana Higuchi.

En el entierro se escuchó su canción de campaña “El ritmo del Chino”, interpretada con ritmos fúnebres lentos e interrumpida por gritos de “¡Keiko, presidenta!” y “¡Kenji, presidente!”, según quién pronunciaba palabras de despedida a su progenitor.

Los restos de Alberto Fujimori y Susana Higuchi están a unos 20 metros, los de ella con los de su padre Koshiro Higuchi, su madre Seki Miyagawa y sus hermanos Honorio, Pablo y Teresa Higuchi.





¿Satomi Kataoka?

Nadie mencionó a Satomi Kataoka, la segunda esposa de Alberto Fujimori, una japonesa que en 2006 apoyó en Perú la candidatura al Congreso de Keiko Fujimori. De no haberse divorciado (se casaron en Japón, donde Satomi Kataoka reside), podría reclamar la pensión de S/15,600 mensuales del exmandatario fallecido a los 86 años.





Hermanos

Además de congresistas y excongresistas, sus hermanos Santiago y Rosa (en el Perú luego de años en Japón, al prescribir los procesos en su contra), al entierro de Alberto Fujimori asistieron también cientos de seguidores, los más entusiastas que gritaban vivas a su líder. Llegaron en al menos ocho ómnibus que nadie reveló quiénes pagaban.





Vítores

Al entierro no acudieron funcionarios del Gobierno.

Como otros fujimoristas en el velatorio en el Ministerio de Cultura, algunos llevaban retratos del expresidente y banderolas para agradecerle por sus gobiernos. Y vitoreaban a Alberto Fujimori.





Hubo bronca

Afuera del camposanto, repelidos por policías y fujimoristas, se vio a personas que rechazaron los honores oficiales que, por orden de la presidenta Dina Boluarte, recibía Alberto Fujimori a pesar de sus condenas por crímenes. Portaban banderolas con el mensaje “Fujimori genocida”, en referencia a los asesinatos durante el decenio de su régimen y las condenas que recibió por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en esta última en que se asesinó a un niño de 8 años, como recordó un manifestante.





Dina abraza

Antes de ser llevado al cementerio, Alberto Fujimori tuvo en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno los honores de presidente en funciones. Dina Boluarte abrazó primero a Keiko Fujimori y luego a Kenji Fujimori, el más querido por Alberto Fujimori. “Siempre decía que Kenji era su engreído”, reveló sobre su amado abuelo Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori.

Junto a ministros, la presidenta Dina Boluarte recibió a los hijos, los nietos y los hermanos de Alberto Fujimori.

Según Keiko Fujimori, su padre deseaba un entierro con sus seguidores, policías y militares. Y se cumplió con su ataúd cubierto con el pabellón nacional que, antes de ser sepultado, se le entregó.

“Eres libre de esas personas que no te perdonaron que nos rescataras del hambre y del terror. Eres libre de esos 16 años de prisión injusta”, exclamó Keiko Fujimori.





Oficio religioso

En la mañana, en una liturgia de cuerpo presente en el Gran Teatro Nacional, el sacerdote Luis Gaspar -ex mano derecha del cardenal Juan Cipriani y quien brindó los santos óleos a Alberto Fujimori- recalcó en mensaje a los antifujimoristas que nadie está libre de pecado y que Dios perdona a todos.

Sus tres hijos, dos nietas y la esposa de Kenji colocaron flores en su ataúd. Separados por rejas, fujimoristas despidieron a su líder.

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, no fue a su velorio ni entierro, prohibido por la familia porque anunció el deceso sin ser autorizado.





