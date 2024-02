El fiscal supremo titular, Pablo Sánchez Velarde rechazó las recientes declaraciones de Jaime Villanueva Barreto y las calificó “tendenciosas” y que están “guiadas por resentimientos y odios”.

“ Ante las declaraciones vertidas por el testigo Jaime Villanueva Barreto, que afectan mi honor y mi desempeño funcional como representante del Ministerio Público, afirmaciones que niego y rechazo por tendenciosas, guiadas por resentimientos y odios sin acreditación alguna y que serán debidamente esclarecidas ante la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación ”, arremetió.

Además, señaló que en todo momento ha actuado con prudencia y descartó la posibilidad de solicitar favores en contra de la ley. “En mi trayectoria profesional siempre he actuado con prudencia tanto en lo público como en lo privado, y jamás me atrevería a pedir favores contrarios a la ley. Quienes realmente me conocer pueden dar fe de ello”, expresó el titular del Ministerio Público.

En su testimonio del 24 de enero ante la fiscal suprema Delia Espinoza, encargada de la investigación contra Patricia Benavides por presunta cabecilla de una organización criminal, Villanueva reveló que la exfiscal de la Nación le comunicó que había llegado a un acuerdo con Sánchez para archivar una investigación por presunta negociación incompatible, a cambio de que él hiciera lo mismo con el caso relacionado con su hermana, Rosa Ruth Benavides.

“La doctora Benavides comenta en esa reunión que acordó con el doctor Pablo Sánchez de que ella le archivaba su investigación entonces él le archivaba la investigación de su hermana y le pidió al doctor Huamán que él proyecte ambos archivos”, reveló.

En ese sentido, el 15 de febrero, el Ministerio Público anunció el inicio de las investigaciones preliminares contra Benavides y Pablo Sánchez, como los presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico.

Esto luego de las declaraciones proporcionadas por el exasesor de Benavides, los días 24 y 30 de enero a la Fiscalía. Es relevante destacar que durante sus testimonios, detalló presuntas irregularidades relacionadas con la creación de Equipos Especiales de casos emblemáticos, así como supuestas coordinaciones con legisladores para posibles archivamientos de casos e investigaciones, entre otras cuestiones.