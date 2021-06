El expresidente regional del Callao Álex Kouri aseguró este martes, a su salida del penal de Piedras Gordas II en Ancón, que fue sentenciado en el caso de la Vía Expresa del Callao por el delito de colusión y no por corrupción.

El exparlamentario consideró que la condena de cinco años de pena privativa de la libertad que se le impuso es única “en la historia” porque se le acusó de coludirse con otras dos personas “que no estaban incluidas en el proceso”.

“Mi caso es único en la historia. Éramos cinco personas las que estábamos incluidas en el proceso por colusión. Absolvieron a las otras cuatro y al único que sentenciaron fue a mí, o sea, una colusión de una sola persona”, cuestionó el también exalcalde provincial del Callao.

“He sido sentenciado irregularmente e ilegalmente por colusión, no por corrupción. Yo nunca he sido sentenciado por corrupción”, señaló.

Kouri abandonó el penal de Piedras Gordas II en Ancón esta tarde luego de culminar la pena impuesta por el Poder Judicial el 2016, luego de que el Ministerio Público demostrara que benefició “directamente” a la empresa Convial para que construyera la Vía Expresa Callao en 1999.

El pasado 27 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso de agravio constitucional que interpuso Andrea Celia Llona a favor de su esposo, Álex Kouri. Este recurso buscaba variar la prisión por arresto domiciliario al también exlegislador por haber favorecido a la empresa Convial por aproximadamente US$32 millones.

Kouri inició su carrera política en 1993, cuando fue elegido congresista por el Partido Popular Cristiano (PPC), posteriormente, en 1996, fue elegido alcalde provincial del Callao y se mantuvo en dicho cargo hasta el 2006.

Finalmente, fue electo presidente regional del Callao y ocupó dicho cargo hasta el 2010, cuando renunció para postular a la Alcaldía de Lima, pero fue tachado de dicho proceso al residir en la región del Callao y no en la capital.

VIDEOS RECOMENDADOS

Gigi Mitre cuestiona los “privaditos”

TE PUEDE INTERESAR