El excandidato presidencial de Acción Popular Alfredo Barnechea aseguró que no se deben reconocer los resultados que proclame el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de evaluar todas las apelaciones pendientes de la segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“Esta pelea no termina con la proclamación del JNE. Ese JNE es un jurado espurio y su proclamación no termina la pelea. No vamos a aceptar a un presidente nulo, vamos a pelear y no vamos a reconocer el fraude”, dijo en un evento con exmilitares y políticos que respaldan a Fuerza Popular este miércoles.

Alfredo Barnechea brindó este discurso en el Óvalo Quiñones, donde este 30 de junio se realizó un evento en el que participaron militares y policías en retiro, entre ellos quienes suscribieron una carta enviada a las Fuerzas Armadas pidiendo que no reconozcan los resultados electorales.

En este evento también estuvieron presentes políticos como Lourdes Flores Nano, Jorge del Castillo, Martha Moyano, Rafael Santos y José Cueto.

Barnechea reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas con una exhortación al jefe del Comando Conjunto, César Astudillo, asegurando que ahora existe una alianza entre “civiles y militares”.

“Acá hay una alianza invencible de civiles y militares. Desde esa alianza me dirijo especialmente al señor general César Astudillo para que tramita a sus comandantes generales que la mayoría del Perú está con ellos para decirles que los civiles no nos vamos a rendir, no vamos a entregar al Perú al terrorismo”, indicó.

El militante de Acción Popular indicó que esta alianza apunta a un “gobierno de transición” que tenga como objetivo convocar a nuevas elecciones.

“Vamos a un gran gobierno de transición nacional para hacer unas nuevas elecciones generales limpias sin fraude, porque el Perú no se va a rendir ni al comunismo ni al terrorismo [...] Si esa alianza se hace legítimamente, si se hace bajo cauces constitucionales, bajo mandato del Congreso, esa alianza militar civil va a ser la que pondrá al Perú en el siglo XXI”, concluyó.